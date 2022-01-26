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Общество26 января 2022 13:00

На следующей неделе в Уфу приедут еще шесть автобусов «ЛиАЗ» из Москвы

Но когда они наконец выйдут на маршруты, не знают даже в мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфу из Москвы на следующей неделе приедут еще шесть автобусов «ЛиАЗ». С декабря 2021 года город «безвозмездно» уже получил девять таких машин большого и сверхбольшого классов. Предполагается, что они будут обслуживать местные маршруты, однако пока столичные автобусы простаивают в Троллейбусном депо №1. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в уфимской администрации.

– Правительством Москвы и Башкортостана оформляются документы о передаче автобусов в собственность республики с последующей передачей на баланс города. Всего будет получено 50 автобусов, – передали в администрации.

На вопрос «КП-Уфа» о том, когда «ЛиАЗы» начнут обслуживать пассажирские перевозки, в пресс-службе мэрии сказали, что сейчас «не представляется возможным» назвать конкретные сроки выхода автобусов на линию. На данный момент их все еще снимают с баланса Москвы.