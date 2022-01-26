В Уфе залили новый бесплатный каток

скриншот видео ХК "Салават Юлаев"

На площади перед «Уфа-Ареной» со стороны улицы Ленина залили новый бесплатный ледовый каток. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев».

– Опытные ледовары […] проводили заливку по тем же стандартам, что и на основной площадке главного крытого спортивного сооружения республики. Учли и погодные условия, – отметили представители команды.

На входе в арену организована теплая раздевалка. На катке дежурит медицинский работник, готовый оказать помощь в случае необходимости. Вход на каток свободный, режим работы: 10:00-22:00.