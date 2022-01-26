Инвестор вложит 207 млн рублей в создание завода напольных покрытий в Башкирии

На производстве будет создано 44 рабочих места Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирская компания «Аллмат» намерена вложить 207 млн рублей в создание завода по изготовлению безопасного напольного покрытия. Предприятие планируется разместить на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск». Минэкономразвития республики уже включило фирму в реестр резидентов ТОСЭР.

— Продукцию компании можно будет применять на производственных и лабораторных площадях, а также в аэропортах, гостиницах, медицинских и образовательных учреждениях, – отметили в ведомстве.

Инвестор хочет построить завод до 2029 года. На производстве будет создано 44 рабочих места.