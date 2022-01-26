Хабиров ввел карантин по африканской чуме свиней в двух районах и одном городе Башкирии

фото: МЧС РБ

В Стерлитамаке, Стерлитамакском и Аургазинском районах Башкирии сегодня, 26 января, введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном МЧС.

На время карантина запрещается ввозить и вывозить, а также перемещать и продавать свиней. Под запретом также их убой и вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма. В охотничьих угодьях нельзя заготавливать дикого кабана на мясо и для чучел.

Напомним, очаг африканской чумы свиней был зарегистрирован 25 января в личном подсобном хозяйстве в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. Животные там начали гибнуть еще три дня назад. По всей видимости, риск распространения инфекции есть и в соседнем, Аургазинском районе.