В Башкирии подросток злоупотребил алкоголем и попал в реанимацию

Отравившегося спиртным ребенка доставили в реанимационное отделение

В Янаульском районе Башкирии подросток попал в реанимацию, злоупотребив алкоголем. Инцидент произошел в последний день школьных каникул – 16 января. Об этом сообщила ответственный секретарь местной комиссии по делам несовершеннолетних Гульназ Антонова.

– Надеюсь, что подросток понял, что положительных последствий от употребления алкоголя нет, – отметила Антонова.

Она добавила, что пришедшего в себя юношу поставили на учет в районном отделении МВД и у нарколога.

Ранее в Роспотребе Башкирии рассказали, что по итогам 2021 года спиртным в республике отравился 21 несовершеннолетний житель.