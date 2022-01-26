Мориц Бауэр и «Уфа» расторгли контракт

фото: ФК "Уфа"

Швейцарский защитник Мориц Бауэр и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба команды.

Бауэр перешел в «Уфу» зимой 2021 года на правах аренды из английского «Сток Сити». В июле игрок подписал полноценное соглашение с башкирским клубом. За все время защитник отыграл 18 матчей: восемь в сезоне 2020/2021 и десять в сезоне 2021/2022.

Мориц Бауэр, который 25 января отметил тридцатилетие, уже подписал годичный контракт с клубом «Серветт» из Швейцарии.