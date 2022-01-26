В Уфе признали невменяемым мужчину, который угрожал полицейским ножом и получил пулю в живот

фото: СК РБ

Житель Уфы, который в августе прошлого года угрожал полицейским ножом и был ранен из пистолета, признан невменяемым. Ему рекомендовано пройти принудительное лечение. Об этом 26 января сообщили в Следственном комитете Башкирии.

– Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, – передали в СК РБ.

Напомним, 13 августа 37-летний уфимец разбил стекла машины на улице Менделеева. На место происшествия была вызвана полиция. Прибывших сотрудников встретил вооруженный ножом и гирей мужчина. В ответ на требования полицейских сложить опасные предметы он стал угрожать холодным оружием, направляясь в их сторону. В итоге один из правоохранителей после предупредительного выстрела в воздух ранил горожанина в живот из табельного оружия.

Раненого мужчину госпитализировали, он выжил.Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Материалы направлены в Советский райсуд.