Африканская чума свиней в Башкирии была обнаружена у павших животных главы сельсовета

фото: МЧС РБ

25 января в Башкирии впервые зарегистрировали вирус африканской чумы свиней. В республиканском Россельхознадзоре уточнили, что ее геном был обнаружен в материале павших домашних свиней в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. Животные погибли в личном подсобном хозяйстве Леонида Иванова – главы Казадаевского сельсовета.

– Управление Россельхознадзора [...] держит ситуацию под контролем и принимает необходимые меры в рамках своих компетенций, – передали в ведомстве.

Тем временем возможную вспышку АЧС прокомментировали в МЧС Башкирии. Там заявили, что информация о девяти павших свиньях в селе поступила еще 22 января. Сейчас проводятся дополнительные исследования. Результаты анализов находятся на экспертизе.

– Место обнаружения обработано хлорной известью. Обработка продолжается. – добавили в экстренной службе.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь, характеризующая быстрым распространением. Ею болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов. Опасность для жизни и здоровья людей АЧС не представляет.