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Происшествия26 января 2022 6:21

В Уфе легковушка столкнулась с набитым пассажирами микроавтобусом

В ДТП пострадали три человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе на Демском шоссе легковушка столкнулась с маршрутным микроавтобусом, в котором находились 18 пассажиров. Об этом сегодня, 26 января, сообщила городская ГИБДД.

По данным дорожной полиции, 31-летняя женщина на Hyundai i30 не справилась с управлением и врезалась во встречный микроавтобус Ford Transit. В ДТП пострадали два пассажира маршрутки – 67-летняя пенсионерка и 17-летняя студентка. Медицинская помощь также потребовалась уфимке, сидевшей за рулем легковушки.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ГИБДД уточнили, что микроавтобус следовал по маршруту №235: Серебряный ручей – ОК Сипайловский. Инспекторы ведут разбирательство по факту ДТП.