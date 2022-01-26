Двое мужчин заблудились в лесу в Башкирии. Одного из них обнаружили мертвым

Двое мужчин ходили в лес рядом с деревней Куюктамак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В лесу рядом с деревней Куюктамак Туймазинского района Башкирии вечером 25 января потерялись двое мужчин. Одного из них обнаружили мертвым, второго спасатели нашли живым. Об этом сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС и МЧС.

Экстренные ведомства узнали о заблудившихся мужчинах в 21:45. К поискам, помимо спасателей, были привлечены полицейские. Именно они обнаружили в лесу погибшего 37-летнего жителя республики. Второго – 47-летнего мужчину – в поле рядом с дорогой нашли уже спасатели. Он сильно замерз. После осмотра медики отпустили его домой, на амбулаторное лечение.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.