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Происшествия26 января 2022 4:34

У «Ленты» на улице Пугачева в Уфе встало движение из-за ДТП

Затор образовался утром 26 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2гис

фото: 2гис

Сегодня, 26 января, около восьми часов утра движение автотранспорта по улице Пугачева на въезде в Уфу остановилось из-за ДТП с участием фуры. Затор образовался рядом с гипермаркетом «Лента» и тянулся между остановками «улица Пугачева» и «Башавторемонт».

По состоянию на 9:30 проезд по указанному участку начал освобождаться. Поблизости пробки все еще наблюдаются на улицах Зайнаб Биишевой, Армавирской и генерала Рыленко.

Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность на автодорогах города в четыре балла.