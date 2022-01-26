У «Ленты» на улице Пугачева в Уфе встало движение из-за ДТП

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Сегодня, 26 января, около восьми часов утра движение автотранспорта по улице Пугачева на въезде в Уфу остановилось из-за ДТП с участием фуры. Затор образовался рядом с гипермаркетом «Лента» и тянулся между остановками «улица Пугачева» и «Башавторемонт».

По состоянию на 9:30 проезд по указанному участку начал освобождаться. Поблизости пробки все еще наблюдаются на улицах Зайнаб Биишевой, Армавирской и генерала Рыленко.

Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность на автодорогах города в четыре балла.