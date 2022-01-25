«Не дайте отравить!»: жители микрорайона Уфы жалуются на мутную воду из-под крана

Горожане добавили, что уже обращались в управляющую компанию, однако решения проблемы не последовало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители сразу 17 многоэтажек в микрорайоне «Кузнецовский затон» в Уфе пожаловались на качество воды из-под крана. Со слов уфимцев, вода течет мутная, да еще и с примесями и осадком.

- Первый выброс загрязненной воды был 25 декабря 2021 года. А затем почти все выходные такая ситуация. В понедельник воду настолько сильно хлорируют, что кожа резко реагирует. У кого-то стягивает сильно, у кого-то покраснения. Обращаюсь к главе республики, не дайте отравить весь микрорайон, почти все жители с маленькими детьми. Примите меры в отношении виновников, допустивших загрязнение питьевой воды, - оставили жалобу жильцы под постом главы региона.

Горожане добавили, что уже обращались в управляющую компанию, однако решения проблемы не последовало. Вода грязная как холодная, так и горячая.