Видео: возле бара в Башкирии ножом ранили двоих мужчин, один из них умер в больнице

Фото с места происшествия // vk.com

Возле бара «Зуфар» в башкирском городе Баймаке минувшей ночью, 25 января, произошла поножовщина. Два человека получили ножевые ранения, один из них спустя несколько часов скончался в местной больнице. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

По предварительным данным, конфликт произошел между 34-летним и 27-летним мужчинами. Последний напал на противника с ножом и ранил его. Потасовку пытался разнять 49-летний горожанин, однако он тоже получил несколько ударов холодным оружием. Для него ранение оказалось летальным: он скончался на больничной койке после госпитализации той же ночью.

Фото с места происшествия // vk.com

Подробности инцидента озвучили в Следственном комитете и МВД Башкирии. Вечером 24 января 27-летний подозреваемый и 49-летний погибший распивали алкоголь в кафе-баре. К ним присоединился 34-летний сосед второго. Во время застолья между молодым человеком и только прибывшим гостем возник конфликт, который перерос в драку на улице

– Третий участник застолья попытался разнять своих знакомых, в это время подозреваемый, высказав слова угрозы убийством, достал нож и нанес им несколько ударов, после чего скрылся, избавившись от орудия преступления. 34-летний потерпевший зашел в кафе и попросил вызвать скорую помощь. Оба пострадавших были доставлены в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 49-летний мужчина скончался, – передали в СК РБ.

Подозреваемого, который ранее уже был судим, в ходе розыска задержали сотрудники полиции. В МВД пояснили, что он скрывался в гаражах около местного автовокзала, надеясь вот-вот отправиться в Уфу.

Подозреваемый во время задержания // фото: МВД РБ

Сейчас с задержанным работают следователи. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.