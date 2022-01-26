Уфимец получил более четырех лет «строгача» за хранение трех патронов от ружья

Мужчина хранил патроны в заброшенном здании почти шесть лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Уфы приговорили к четырем годам и пяти месяцам тюрьмы за хранение трех патронов от ружья. Об этом сообщил Орджоникидзевский районный суд.

Как следует из материалов дела, еще летом 2015 года среди мусора на свалке в районе Новых Черкассов мужчина обнаружил бумажный сверток, внутри которого хранились три патрона от охотничьего ружья. Подсудимый забрал находку и почти шесть лет хранил ее на чердаке заброшенного здания в садах. 19 мая 2021 года боеприпасы обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Уфимца признали виновным по уголовному делу о незаконном хранении боеприпасов и отправили в колонию строгого режима.