Хабиров показал уникальные фото своей студенческой жизни

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радия Хабиров поздравил студентов с Татьяниным днем и показал редкие снимки себя во времена учебы в вузе. Фотографиями он поделился на своих страницах в соцсетях.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Руководитель региона учился на юридическом факультете Башкирского государственного университета. Как признался сам Хабиров, он защитил диплом на тему «Привлечение в качестве обвиняемого как стадия уголовного процесса».

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Жизнь сложилась немного иначе, и эти знания мне не пришлось применять, – отметил руководитель республики.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Кроме студентов, Хабиров также поздравил и Башкирский государственный педагогический университет. Сегодня, 25 января, вуз отмечает юбилей – 55 лет. «В БГПУ многие годы трудились известные методисты, авторы федеральных учебников по географии, химии, физике, истории. Среди выпускников вуза – заслуженные учителя и организаторы образования, успешные руководители¬, деятели культуры, спортсмены. Мы гордимся их достижениями!» – написал руководитель региона.