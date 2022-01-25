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Здоровье25 января 2022 11:08

В зоне риска по распространению COVID-19 в Башкирии вошли пять районов и один город

Глава республики поручил принять меры по нормализации ситуации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В зоне риска по распространению COVID-19 находятся Аскинский, Салаватский, Илишевский, Караидельский, Стерлибашевский районы и город Агидель

В зоне риска по распространению COVID-19 находятся Аскинский, Салаватский, Илишевский, Караидельский, Стерлибашевский районы и город Агидель

Шесть муниципалитетов Башкирии вошли в зону риска по показателю распространения коронавируса. В их числе Аскинский, Салаватский, Илишевский, Караидельский, Стерлибашевский районы и город Агидель. Об этом на заседании антиковидного оперштаба 25 января сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Глава республики Радий Хабиров поручил принять меры по нормализации ситуации и усилению санитарных норм на указанных территориях.

За последние сутки в республике выявили 388 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – более 128 тыс.