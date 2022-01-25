Минобр Башкирии исключил введение ограничений для детей, не вакцинированных от COVID-19

В Башкирии не будут вводиться ограничения для детей без вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Башкирии не будут вводиться никакие ограничения для детей, не вацинированных от COVID-19. Об этом на профильном брифинге 25 января сообщила замминистра образования республики Альфия Галиева.

– В соответствии с законодательством в сфере здравоохранения и образования вакцинация детей осуществляется на основании добровольного согласия родителей. Никаких ограничительных мер в школах для непривитых детей не предусмотренj и не может быть предусмотрено, – передала чиновница.

Напомним, накануне вечером, 24 января, в Башкирию поступило 2,8 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник М». Она предназначена для детей от 12 до 17 лет.