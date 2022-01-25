В Башкирии из-за COVID-19 изолируют дома-интернаты для престарелых и инвалидов

В Башкирии из-за обострения коронавируса учреждения стационарного социального обслуживания переходят на работу в режиме изоляции

В Башкирии из-за обострения коронавируса учреждения стационарного социального обслуживания переходят на работу в режиме изоляции. Речь идет о домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Такое решение было принято на заседании антиковидного штаба 25 января. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Предполагаемый срок действия карантина – две недели.

На фоне распространения омикрон-штамма COVID-19 руководитель региона Радий Хабиров рекомендовал органам власти «и другим работодателям по возможности перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы». Он также поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных ограничений – в том числе мер по недопуску невакцинированных граждан в торговые центр и другие общественные места.