С экс-директора школы в Башкирии взыскали 1,5 млн рублей за ущерб государству

Бывший директор школы передал сыну служебное жилье

Кушнаренковский районный суд Башкирии взыскал с бывшего директора школы №1 1,5 млн рублей за ущерб государству от коррупционного преступления. Экс-руководитель передал в собственность сыну служебное жилье, которое полагалось педагогам. Об этом сегодня, 25 января, сообщила региональная прокуратура.

– Зная о предстоящем сносе ветхого дома, в котором располагалось служебное жилье для сотрудников школы, директор образовательного учреждения принял решение о выделении своему сыну, не являющемуся педагогом, квартиры, – передали в надзорном ведомстве.

После сноса здания сын директора получил новую квартиру и зарегистрировал ее на себя. Ущерб государству был оценен в 1,5 млн рублей – деньги уже взысканы с бывшего директора. Ранее суд признал его виновным по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.