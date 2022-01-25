В Уфе озвучили статистику преступлений за 2021 год

Основная доля преступлений приходится на кражи – 44,8%

За 2021 год в Уфе зарегистрировано более 18,4 тыс. преступлений – это на 8% меньше, чем годом ранее. Об этом на оперативном совещании в мэрии 25 января сообщил замначальника городского управления МВД Валерий Янситов.

– К ответственности привлечено свыше 4 тыс. лиц, из которых 98% являются жителями Уфы. – передал представитель правоохранительного ведомства.

Основная доля преступлений приходится на кражи – 44,8%. Также среди выявленных правонарушений существенную долю занимают случаи мошенничества (15,5%), незаконного оборота наркотиков (10,7%) и экономические преступления (5,1%).