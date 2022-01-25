Проверьте ребенка! При этих безобидных с виду симптомах уфимцам нельзя отправлять детей в школу

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Уфимские власти уточнили, в каком случае родителям не следует отравлять ребенка в школу для недопущения распространения COVID-19. Об этом сегодня рассказала начальник управления образования городской администрации Елена Хаффазова на оперативном совещании в мэрии башкирской столицы.

– Просьба следить за состоянием здоровья детей и в случае обнаружения симптомов заболевания таких как повышенная температура, кашель, боль в горле, озноб, ломота в мышцах, не отправлять ребенка в школу, оставаться дома и вызвать врача. Также следует поступить, если в семье, где проживает ребенок, есть контактный заболевший, – заявила чиновник.

Напомним, на этом же совещании было заявлено, что на сегодняшний день в республике превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ. Фактически, это означает, что в Башкирии бушует эпидемия «простудных» заболеваний.