В мэрии Уфы назвали долю школьников, заболевших COVID-19

С начала третьей четверти коронавирусом в Уфе заразились менее 1% школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе с начала третьей четверти COVID-19 заболели менее 1% школьников. Об этом сегодня, 25 января, на оперативном совещании в мэрии сообщила начальник управления образования Елена Хаффазова.

– Количество детей, заболевших COVID-19, составляет менее 1% на сегодняшний день. 7% от общего количество обучающихся болеют ОРВИ и гриппом. – передала чиновница.

Сейчас во всех школах города действуют антиковидные меры: в здания учреждений есть несколько входов и выходов, действует входная термометрия, установлены обеззараживали воздуха, запрещены массовые мероприятия.