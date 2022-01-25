В Башкирии бушует эпидемия ОРВИ: заболеваемость превысила порог почти на 130%

В минувший понедельник в поликлиниках Уфы возник настоящий ажиотаж Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 25 января, на оперативном совещании в уфимской мэрии с докладом выступила представитель Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина. Санитарный врач заявила, что на сегодняшний день в республике превышен эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Фактически, это означает, что в Башкирии бушует эпидемия «простудных» заболеваний.

- Мы наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день заболеваемость превышает эпидемиологический порог на 129,8%. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 71%. Наблюдается небольшой рост заболеваемости и внебольничными пневмониями. По сравнению с прошлой неделей рост составил 1,2%, - заявила Галина Пермина.

Напомним, в минувший понедельник десятки жителей Уфы выстроились в очереди на входах в поликлиники, которые выделили для пациентов с признаками ОРВИ. В Минздраве Башкирии объяснили, почему возник такой ажиотаж.