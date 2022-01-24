В Башкирии официально подтверждено уже 37 случаев омикрона

Число заболевших продолжает увеличиваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших новым омикрон-штаммом в Башкирии стремительно увеличивается. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в республике уже насчитывается 37 случаев заболевания (для сравнения – на прошлой неделе заболевших было всего 23).

- Все контактные лица отправлены на изоляцию, проводится тестирование, - уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что практически все заболевшие переносят вирус бессимптомно. Также омикрон-штамм отличается высокой контагиозностью, поэтому инкубационный период может сократиться до 2-5 дней.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Многие школы уходят на дистанционное обучение из-за большого числа заболевших.