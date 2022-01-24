В Уфе пьяный водитель протаранил шлагбаум и снес уличное ограждение

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня утром в Уфе на улице Заки Валиди по вине нетрезвого водителя произошла авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, все произошло около 11 утра, когда 39-летний мужчина за рулем SsangYong Actyon не справился с управлением и протаранил уличное ограждение и снес шлагбаум рядом с Конресс-холлом «Торатау». К счастью, никто из прохожих, да и сам горе-водитель не пострадали. Выяснилось, что уфимец был сильно пьян: алкотестер показал у него 1,442 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Также в ведомстве сообщили, что это уже не первый случай, когда водитель в нетрезвом виде сел за руль. Так в 2014 году его лишили водительских прав за аналогичное правонарушение. Сейчас уфимцу грозит не только административная, но и уголовная ответственность по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Разбитую иномарку пока отправили на специализированную стоянку.