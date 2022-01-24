В Башкирии ожидается магнитная буря

Во время геомагнитной вспышки лучше высыпаться и гулять на свежем воздухе

В Уфе ожидается небольшая магнитная буря. Согласно данным сервиса Gismeteo.ru, всплеск солнечной активности начнется около двух часов ночи во вторник, 25 января, и продлится до 5 утра среды, 26 января. Геомагнитная активность составит приблизительно 2-4 балла из 9 возможных.

Отметим, что магнитные бури вызывают вспышки на солнце. Ранее в беседе с «Комсомолкой» врач-невролог рассказала, что у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие – повыситься давление, появиться слабость, сонливость и головная боль. В такие дни нужно больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, а также исключить алкоголь и соленую и жирную пищу.