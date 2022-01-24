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Происшествия24 января 2022 14:37

В Уфе на женщину с 21-этажного дома сошла наледь

Горожанке потребовалась помощь медиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина проходила мимо 21-этажного дома, когда на нее рухнула наледь

Женщина проходила мимо 21-этажного дома, когда на нее рухнула наледь

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе на проходящую мимо 21-этажного дома женщину сошла наледь. Инцидент произошел вечером 24 января возле здания по улице Коммунистическая, 109. Об этом сообщило Управление гражданкой защиты.

38-летняя горожанка, на которую рухнула наледь, получила травмы и была госпитализирована бригадой «скорой». Уфимка получила в больнице медицинскую помощь, а затем была отправлена домой.

Аварийные службы не смогли установить место, откуда упала наледь. Судя по ее размерам, она образовалась на оконном отливе или коробе кондиционера.