Аварию спровоцировал черный ВАЗ: родные погибшей супружеской пары из Башкирии ищут очевидцев ДТП

Фото: ГИБДД по РБ

Родственники супружеской пары, погибшей в жуткой аварии на трассе в Дюртюлинском районе, ищут свидетелей произошедшего. По их мнению, в ДТП виновата отечественная «четырнадцатая», которая спровоцировала аварию и скрылась с места преступления.

Напомним, ДТП произошло около 16.40 19 января на 2 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. Там лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В «Гранте» находилась супружеская пара из села Асяново – от полученных травм они сразу скончались на месте. Водитель и пассажирка «Ларгуса» получили серьезные травмы, они сейчас находятся в реанимации.

- Папе было всего 74 года, маме 71. Но они были очень активные, не по возрасту. Им всегда давали не больше 60 лет. Очень добрые, отзывчивые и уважаемые люди. Как рассказали очевидцы, аварию спровоцировала чёрная автомашина марки ВАЗ-2114, которая скрылась. Может, у кого-то имеется видеосъёмка. Очень нужны записи с видеорегистраторов! – рассказала в беседе с «КП-Уфа» дочь погибших супругов Эльвира Калимуллина.

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