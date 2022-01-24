В Башкирии не будет никаких массовых мероприятий по случаю Дня студента

В Башкирии отменены массовые мероприятия - в том числе и на День студента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Башкирия из-за обострения пандемии COVID-19 отказалась от проведения массовых мероприятию по случаю Дня российского студенчества 25 января. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы сегодня с министерством образования и ректорами посмотрим. С учетом непростого этапа коронавируса, наверное, каких-то массовых мероприятий не может быть. Но тем не менее мы наших студентов поздравляем, желаем им хорошей учебы. Как вы видите, мы многое делаем для того чтобы наши студенты оставались и учились здесь. – сказал руководитель региона.

Неделей ранее Хабиров распорядился перенести все культурно-массовые мероприятия на более поздний срок.