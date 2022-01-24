Госкомитет РБ по ЧС: школы Уфы эвакуировали из-за сообщений о взрывчатке

Правоохранительные органы обследователи здания школ

Сегодня утром, 24 января, ученики и преподавательский состав нескольких школ Уфы были эвакуированы из-за сообщений о взрывчатке. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Сегодня с утра посредством электронной связи поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях общеобразовательных организаций Уфы. Проведена эвакуация, организована проверка сообщений. – передал руководитель экстренного ведомства.

Напомним, по предварительной информации, тревожные сигналы поступили из 11 школ города. В конце 2021 года правоохранительным органам по той же причине пришлось обследователь все общеобразовательные учреждения.