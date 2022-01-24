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Общество24 января 2022 7:17

В Башкирию поступит 2,8 тыс. доз вакцины от COVID-19 для детей

Прививки доставят в республику в ближайшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирию прибудет 2,8 тыс. доз вакцины для детей от 12 до 17 лет

В Башкирию прибудет 2,8 тыс. доз вакцины для детей от 12 до 17 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия ожидает первую поставку 2,8 тыс. доз вакцины от COVID-19 для детей. Она поступит в республику сегодня, 24 января, или завтра. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

– В настоящий момент […] к нам отгружено 2 800 доз вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Ожидаем ее прибытие сегодня или завтра – по логистике это будет зависеть от дорожных условий. – сказал чиновник.

По состоянию на 24 января вакцинацию от коронавируса в Башкирии полностью прошли 2,17 млн человек (по плану необходимо 2,48 млн).