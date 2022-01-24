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Общество24 января 2022 6:49

МЧС предупредило жителей Башкирии о сильной изморози

Спасатели советуют обходить линии электропередач, деревья и рекламные щиты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Изморозь прогнозируется с 24 по 25 января на юго-востоке региона.

Изморозь прогнозируется с 24 по 25 января на юго-востоке региона.

Фото: Василий Вахрин

МЧС и Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей республики о сильной изморози. Она прогнозируется с 24 по 25 января на юго-востоке региона.

Спасатели советуют избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Также рекомендуется приостановить все работы на высоте.

Сегодня днем, 24 января, в Башкирии обойдется без существенных осадков – небольшой снег пройдет только по северо-западу. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит -8,-13°.