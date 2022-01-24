МЧС предупредило жителей Башкирии о сильной изморози

Изморозь прогнозируется с 24 по 25 января на юго-востоке региона. Фото: Василий Вахрин

МЧС и Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей республики о сильной изморози. Она прогнозируется с 24 по 25 января на юго-востоке региона.

Спасатели советуют избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Также рекомендуется приостановить все работы на высоте.

Сегодня днем, 24 января, в Башкирии обойдется без существенных осадков – небольшой снег пройдет только по северо-западу. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит -8,-13°.