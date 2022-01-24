В Башкирии супружеская пара на снегоходе врезалась в припаркованную легковушку

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 24 января, в Архангельском районе Башкирии снегоход врезался в припаркованную легковушку. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на 22-м километре автодороги Казанка-Узунларово-Азово рядом с деревней Азово. 63-летний водитель снегохода Stels с супругой на пассажирском месте врезался в стоявшую на обочине ВАЗ-2114. От удара 63-летняя жена управлявшего снегоходом мужчины получила травмы, а сам он был пьян.

фото: ГИБДД РБ

– Водитель Stels управлял снегоходом не зарегистрированным в установленном порядке, а также находился в состоянии опьянения, результат освидетельствования показал 0,431 мг/л, – передали в республиканской Госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП ведется разбирательство.