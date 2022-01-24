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Общество24 января 2022 4:30

Назван район Башкирии, где наблюдается самая высокая убыль населения

Специалисты Башстата подвели предварительные итоги за 2021 год
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В 2021 году смертность значительно превысила рождаемость в некоторых районах Башкирии

В 2021 году смертность значительно превысила рождаемость в некоторых районах Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне Башстат опубликовал данные по приросту и убыли населения в городах и районах республики. Специалисты рассказали, что за 11 месяцев 2021 года в регионе родилось 36 136 детей, а умерли 61 541 человек. Из этого следует, что естественная убыль населения в Башкирии достигла отметки в 25 405 человек. В свою очередь, за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 16 047 человек.

Как оказалось, районом с самой высокой убылью населения в 2021 году стал Бураевский. Там показатель составил 18,9 человек на 1000 населения. Чуть лучше дела обстоят в Ермекеевском районе (14,9), Бакалинском (14,8), Илишевском (14,4) и Альшеевском районе (14,2).

Естественный прирост населения в Башкирии за 2021 год специалисты отметили только в Бурзянском районе – «плюс» 2,3.