В Башкирии для некоторых пассажиров повысят стоимость проезда в электричках

Фото: Рустем Ахунов

Накануне стало известно, что с 1 февраля 2022 года для некоторых категорий пассажиров пригородных электричек повысится стоимость проезда. Как пояснили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, на электропоездах вводится специальный сервисный сбор в размере 30 рублей. Доплатить придется тем пассажирам, которые не купили билет в кассе при наличии такой возможности.

Проще говоря, если пассажир едет, например, из Уфы в Раевку и не купил билет в пригородной кассе, в специальном терминале или через мобильное приложение на уфимском вокзале, то уже в самой электричке кассир за оформление билета возьмет с него дополнительные 30 рублей. Данное правило не будет распространяться на пассажиров, севших в электропоезд на станциях, где нет билетной кассы.