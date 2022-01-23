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Общество23 января 2022 12:02

В Башкирии ожидается резкое похолодание до -23 градусов

Новая рабочая неделя в республике начнется с наступления холодов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В Уфе выпадение снега в ближайшие сутки не прогнозируется

В Уфе выпадение снега в ближайшие сутки не прогнозируется

В предстоящий понедельник, 24 января, в Башкирии ожидается резкое похолодание. Как сообщает Башгидрометцентр,уже этой ночью температура воздуха упадет до -18, -23 градусов Цельсия, в горных районах до -28 градусов, а в северо-западной части Башкирии будет немного потеплее, -12, -17 .

Также синоптики прогнозируют небольшой снег в северо-западных районах республики, в остальных же местах существенных осадков не ожидается. По данным метеорологов, ветер будет юго-восточный, умеренный. Днем воздух в регионе прогреется до -8, -13 градусов Цельсия, осадков не ожидается.