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Общество23 января 2022 11:37

Жителей Башкирии возмутило оформление витрины магазина нижнего белья

Некоторые посчитали внешний вид витрины чрезмерно вызывающим
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

На днях жительница Нефтекамска пожаловалась в соцсетях на один из магазинов одежды и нижнего белья, расположенный на Комсомольском проспекте. Женщина заявила, что оформление наружной витрины в этом магазине может быть чрезмерно вызывающим и возмутительным.

- Если обойтись без ханжества, насколько допустимо подобное оформление витрины магазина? Нормально ли будет пройтись мимо нее с детьми? – задала вопрос женщина в одном из городских сообществ в соцсетях.

Мнение жителей Нефтекамска по этому вопросу разделилось. Одна группа пользователей в комментариях называла подобное оформление недопустимым, а другая – нормальным. Ответить на вопрос, нарушает ли такая витрина какие-либо законы, никто из них так и не смог.