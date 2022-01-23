В Башкирии число заражений коронавирусом перевалило за 127 тысяч, за сутки скончались 11 человек

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На утро 23 января 2022 года количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии с момента начала пандемии превысило 127 тысяч. Как доложили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, только за прошедшие сутки ковид подтвердился еще у 339 человек. Всего же с марта 2020 года количество инфицированных составляет 127312 человек.

По данным Минздрава Башкирии, в республике от коронавируса полностью вылечились 118 238 человек. За прошедшие сутки с выздоровлением выписались 248 пациентов. К сожалению, за этот же срок от ковида и его последствий скончались 11 человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщают, что полностью завершили вакцинацию от COVID-19 2,169 млн жителей Башкирии.