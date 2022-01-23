В Башкирии назвали минимальный размер зарплаты на 2022 год

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Башкирии подписали специальное трехстороннее соглашение, в котором определился размер минимальной оплаты труда в республике. Документ поддержали в региональной федерации профсоюзов, союзе работодателей и республиканском правительстве. По этому соглашению с 1 января 2022 года минимальная зарплата в Башкирии не должна быть ниже 14200 рублей.

Однако в опубликованном на сайте министерства торговли и услуг Башкирии документе есть несколько оговорок. Так, например, трехстороннее соглашение не распространяется на работников бюджетной сферы и некоммерческих организаций. А действовать этот документ будет до тех пор, пока не истечет его срок действия или пока федеральные органы власти не установят минимальную зарплату выше, чем 14200.

К слову, на 2022 год федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен на уровне 13890 рублей.