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Происшествия23 января 2022 7:43

В Башкирии спасли заблудившихся на снегоходе туристов

Инцидент произошел в Дуванском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
К счастью, история завершилась благополучно

К счастью, история завершилась благополучно

Фото: Андрей АБРАМОВ

В минувшую субботу, 22 января, в службу спасения поступил звонок с сообщением о том, что недалеко от деревни Усть-Югуз Дуванского района Башкирии заблудились двое мужчин. Они отправились кататься на снегоходе и заплутали.

Дело было поздно вечером, поэтому туристы не могли самостоятельно отыскать обратный путь в темноте. Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, когда стало понятно, что снегоход сломался, незадачливые путешественники позвонили в 112.

К счастью, история завершилась благополучно: за мужчинами приехал их друг на тракторе и помог им добраться до дома. Спасатели напоминают, что при катании на снегоходе необходимо соблюдать элементарные правила эксплуатации транспортного средства: не садиться за руль в состоянии опьянения, носить шлем и защитную маску.