Житель Башкирии потерял 4,3 млн, желая заработать на криптовалюте. Что он сделал не так

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в полицию обратился 47-летний житель Янаула, который заявил, что стал жертвой мошенников. Он рассказал стражам порядка, что в октябре прошлого года с ним на связь вышли якобы представители инвестиционной компании, которые предложили вложиться в криптовалюту. Неизвестные пообещали ему, что при торговле биткоинами он сможет заработать «большие деньги». Поверив обещаниям «брокеров», мужчина перечислили на их счета все свои сбережения – 2,3 млн рублей.

Позднее янаулец взял еще и кредит на сумму почти 2 млн рублей и также перевел на счет аферистов. В итоге, как выяснилось, никакая цифровая валюта на эти деньги не покупалась, а «брокеры» оказались обычными мошенниками и присвоили все деньги себе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, полицейские возбудили уголовное дело по двум фактам мошенничества.