В Уфе при столкновении элитных иномарок пострадала семилетняя девочка

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В минувшую субботу, 22 января, в историческом центре Уфы произошло ДТП с участием двух элитных иномарок. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, во втором часу дня около гостиницы «Башкирия» столкнулись «Mitsubishi Outlander», которым управлял 62-летний мужчина и «Lexus RX 300».

По данным дорожной полиции, водитель «Mitsubishi Outlander» двигался по улице Ленина в сторону улицы Достоевского и в какой-то момент столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Lexus RX 300». В результате аварии пострадала семилетняя девочка, находившаяся в салоне «Лексуса». Ребенка увезли в больницу, а в обстоятельствах и причинах аварии теперь разбираются сотрудники ГИБДД.