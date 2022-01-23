Власти Уфы назвали сумму, которую сэкономили жители на отоплении в декабре

По данным уфимской мэрии экономия наблюдается в 79% домах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне мэрия Уфы отчиталась о том, что благодаря своевременно принятым мерам жителям города удалось сэкономить на отоплении 353 млн рублей по итогам декабря 2021 года. Как пояснили в городской администрации, это стало возможным после того, как специалисты приняли ряд «энергосберегающих мер».

Так, по данным городских властей, перед началом зимы в 500 домах Уфы были уменьшены диаметры сопел и проверены приборы учета. Еще в 6 тысячах домов еще летом прошлого года провели гидравлические испытания, в 300 домах отремонтировали тепловые пункты, а в 350 провели дополнительную изоляцию труб отопления. В итоге в 79% домов города, где есть общедомовые счетчики, наблюдается экономия при оплате отопления по сравнению с прошлой зимой.

О том, что декабрь 2021 года был едва ли не аномально теплым и вообще начался с дождей, в мэрии не упомянули.