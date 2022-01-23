В Уфе нашли и наказали водителя маршрутки, проехавшего на красный

Фото: ГИБДД по Башкирии

Накануне в соцсетях появилось видео, где лихой водитель уфимской маршрутки №290 пролетает перекресток улицы города Галле и проспекта Октября на красный сигнал светофора и не уступает дорогу машине, у которой по правилам преимущество при движении. Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Посмотрели его и сотрудники ГИБДД по Башкирии, которые вычислили и нашли нарушителя.

Фото: скриншот видеоролика ГИБДД по Башкирии

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водителем ПАЗика, дважды нарушившим правила за один заход, оказался 28-летний уфимец. В итоге, мужчину привлекли к ответственности сразу по двум статьям: за проезд на запрещающий сигнал светофора и за невыполнение требования уступить дорогу транспорту, имеющему преимущество при движении.

Сам водитель признал свою вину и в беседе с сотрудниками ГИБДД заявил, что «опаздывал по времени», поэтому и проехал на красный.