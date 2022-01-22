В Башкирии спасатели вызволили местного жителя из снежного плена

Фото: Госкомитет по ЧС

Госкомитет по ЧС сообщил, что в Кумертау местный житель сегодня, 22 января, провалился во время прогулки в сугроб. Мужчина отправился гулять вместе с 6-летний сыном и собакой, когда попал в неприятную ситуацию.

– Снежная зима в этом году доставила множество неудобств для жителей республики. Но вызов, связанный с попаданием в «снежный плен» человека, поступил сегодня в Центр обработки вызовов Системы-112 впервые, – отметили в комитете.

Спасатели уточнили, что все произошло, когда пострадавший вместе с ребенком и собакой спускались по склону. Своего сына житель Кумертау смог вытолкать на дорогу, а вот сам уже выбраться не смог.