В Уфе начались срочные поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в Уфе пропал 10-летний Денислам Валиев. По данным поисковиков, мальчик ушел из дома 21 января, с тех пор о том, где он находится ничего неизвестно.

Приметы: рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Был одет: зелено-коричневая куртка, серая толстовка, джинсы цвета хаки, красные кроссовки.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, волонтерам по телефонам бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52.