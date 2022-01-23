В гипермаркетах Башкирии в 2021 году было лишь 53% местной продукции

Больше всего местной продукции можно найти на рынках Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Лишь 53% в крупных супермаркетах Башкирии были произведены в республике.

На ситуацию не так давно обратил внимание премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он рассказал о необходимости создания в регионе производств, направленных обработку полученного пищевого сырья.

Мы решили узнать, сколько на полках магазинов региона продуктов питания, созданных непосредственно на территории Башкирии. Согласно ответу Минторга республики, в 2021 году больше всего местной продукции представлено на рынках – 84,1%. На втором месте магазины шаговой доступности – 75%. На третьем – республиканские торговые сети (70,3%). Наконец, в крупных гипермаркетах и федеральных сетях супермаркетов всего 53% продуктов, произведенных в Башкирии.

Чиновники это объяснили тем, что крупным торговым сетям необходимы большие объемы закупаемой продукции. Говоря простым языком, им не интересно предложение о поставке 100 коробок кефира в неделю – серьезный разговор начинается от 500 упаковок. Такое количество продуктов башкирские бизнесмены произвести поставить не могут, поэтому и остаются вне игры. Замкнутый кругг.

Впрочем, не все так плохо. Согласно ответу Минторга, 70% социально-значимых продуктов все же производят на территории Башкирии.