Житель Башкирии убил своего 2-летнего сына

В Аургазинском районе местного 51-летнего жителя осудят за убийство 2-летнего сына. Мужчина избил ребенка до полусмерти из-за того, что посчитал, что малыш родился не от него.

В Следкоме Башкирии сообщили, что все произошло 6 апреля 2021 года во время ссоры между обвиняемым и супругой. Фигурант уголовного дела толкнул мальчика, от чего тот ударился о дверной косяк, а после начал бить его руки и пультом управления от телевизора, а затем бросил малыша на пол с высоты собственного роста.

Мальчик скончался от полученный травм на месте трагедии, мужчина же попусту ушел из дома. С момента, когда его задержали, и по сей день обвиняемый так и не признал свою вину. В настоящий момент дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.