До минус 28°: синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные дни

В Башкирию пришли морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на предстоящие выходные дни, 22 и 23 января.

В субботу, 22 января, осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточным, умеренным. Ночью столбики термометров покажут -13,-18° (местами подморозит -23,-28°), днем -7,-12° (местами до -17°).

На следующий день, 23 января, погода существенно не изменится: разве что ветер ослабится и будет дуть с разных направлений, а температура как ночью, так и днем упадет еще на два градуса.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Башкирии о том, что ночью и утром 22 января республику окутает туман.