Четверых жителей Уфы осудят за дачу взяток сотрудникам ГИБДД

Все четверо обвиняемых признали вину в преступлении

В Уфе за дачу взяток сотрудникам ГИБДД будут судить четверых местных жителей. Об этом 21 января сообщил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год обвиняемые, лишенные водительских прав за пьяную езду, не сдали удостоверения в отделение ГИБДД и не уведомили о его утере. В связи с этим срок лишения прав так и не начал истекать.

– В последующем обвиняемые через посредников, достигнув договоренности с должностными лицами органов ГИБДД, передали им взятки в размерах от 15 до 160 тыс. рублей за внесение заведомо ложных сведений в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем и о его окончании, – передал СК РБ.

Затем обвиняемых допустили до проверки знаний для получения прав, а о взяткодателе, который передал 160 тыс. рублей, были внесены ложные сведения об успешной сдаче теоретического экзамена.

Уголовные дела были возбуждены на основании результатов совместной работы ФСБ и МВД Башкирии.

Все четверо обвиняемых признали вину в преступлении. Расследования против взяткополучателей и посредников продолжаются.